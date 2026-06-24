Phoebe Bridgers brengt in augustus nieuw album uit

Phoebe Bridgers brengt op 14 augustus haar derde studioalbum Lost Weekend uit. Dat heeft de Amerikaanse zangeres woensdag bekendgemaakt. Het album is de opvolger van Punisher uit 2020.

Eerder deze maand kondigde de 31-jarige zangeres haar The Lost Tour aan met shows in de Verenigde Staten en Europa. Bridgers treedt 7 december op in de Amsterdamse Ziggo Dome.

De zangeres is bekend van nummers als Scott Street en Motion Sickness. Ze brak in 2017 door met haar debuutalbum Stranger in the Alps. Ook maakt de zangeres deel uit van de groep boygenius, waar ze drie Grammy's mee won.