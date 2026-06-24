Keeper Mendy van Senegal mist WK-duel met Irak door knieblessure

TORONTO (ANP/RTR) - Keeper Édouard Mendy mist de laatste groepswedstrijd van Senegal op het WK voetbal tegen Irak. De doelman is in de met 3-2 verloren groepswedstrijd tegen Noorwegen geblesseerd geraakt aan een knie, zo meldde de Senegalese voetbalbond.

Mendy liep de blessure op toen hij redding bracht bij een Noorse inzet. Hij moest in de 63e minuut worden gewisseld. Volgens verschillende media heeft de 34-jarige keeper schade aan zijn kniebanden opgelopen.

Senegal en Irak spelen vrijdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar in Toronto. Beide landen verloren de eerste twee duels van Frankrijk en Noorwegen.