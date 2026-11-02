Pia Douwes staat volgend jaar opnieuw op de planken met haar voorstelling Pia - Up close & Personal. De vijf shows vinden plaats van 8 tot en met 12 maart 2027 in het AFAS Theater in Leusden.

De 62-jarige actrice belicht in de theatershow haar carrière, maar ook haar persoonlijke leven. Verder blikt ze vooruit op de toekomst. Eerder dit jaar toerde ze met de show door Nederland.

Douwes speelde in bekende producties als Elisabeth, Cats, Cabaret en Sunset Boulevard. In 2022 kreeg ze de Oeuvre Musical Award op het Musical Awards Gala.