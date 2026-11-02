DE MEERN (ANP) - Het aantal hypotheekaanvragen in Nederland is vorige maand fors gedaald, volgt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Mogelijk speelt de verhoging van hypotheekrentes hierbij een rol.

In oktober kwamen 36.652 hypotheekaanvragen binnen bij HDN, 30 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Met name het dalende aandeel starters valt op, stelt de organisatie die zo goed als alle hypotheekaanvragen in Nederland registreert.

De forse daling van het aantal hypotheekaanvragen volgt op een "uitzonderlijk drukke septembermaand", stelt HDN. "De renteverhogingen die veel geldverstrekkers in september doorvoerden verklaren mogelijk de terugval in oktober", legt de organisatie uit. "Adviseurs dienden hun aanvragen eerder in om deze aangekondigde rentestijgingen voor te zijn."

Het merendeel van de hypotheekaanvragen betrof een aanvraag voor de aankoop van een woning. Bijna 40 procent van de aanvragen ging om het oversluiten of verhogen van een bestaande hypotheek.