Pierre Bokma zou graag een rol in Goede Tijden Slechte Tijden willen spelen. Dat bekende de acteur maandag in de talkshow Eva. Naar eigen zeggen heeft hij in een ver verleden al eens geauditeerd voor de soapserie, maar hoorde hij daar toen niets meer van. "Ze hebben nooit gereageerd."

Als de makers Bokma nu zouden bellen, zou de acteur het graag nog steeds een keer doen. "Ik weet niet of het op korte termijn zou kunnen, maar in principe wil ik best een weekje aan een kort lijntje meewerken", zei hij tegen Eva Jinek.

"Ik wil weten hoe het zit. Al die mensen doen hartstikke hun best, ze hebben een groot publiek. Ik heb mensen gezien die kort voorbij kwamen en het hartstikke leuk hadden."

De acteur is er trots op dat hij in zijn carrière zowel hoogstaand drama als entertainment heeft gemaakt. "Je kan na honderd jaar weer in GTST vallen, dan weet je nog steeds waar het over gaat", aldus de acteur. "Dat is ook niet erg, het is ontspanning." Bokma is binnenkort te zien in de film Spinoza. Hierin speelt hij de rol van schilder Rembrandt van Rijn.