Thomas Markle moet volgens de website TMZ een nieuwe woonruimte zoeken nu hij is gearresteerd op verdenking van het bezit van kinderporno. Een bron meldt aan TMZ dat de woongemeenschap waar Markle leeft niet wil dat hij terugkomt. Markle zou nu zijn ingetrokken bij zijn dochter Samantha, die ook in Lakeland in Florida woont. Hij staat onder huisarrest.

Tegen de 82-jarige Markle loopt sinds eind oktober een onderzoek voor het bezit van materiaal van seksueel kindermisbruik. Het zou om duizenden foto's gaan.

Markle, de vader van de hertogin van Sussex, is in de VS al aangeklaagd nadat de FBI in twee opslagruimtes in Los Angeles kinderporno had aangetroffen. Als hij wordt veroordeeld, kan hij maximaal twintig jaar celstraf krijgen.

De Filipijnse politie doet ook onderzoek naar de mogelijke handlangers van Thomas Markle. Een van de personen naar wie wordt gekeken, is Markles zoon Thomas Markle Jr..