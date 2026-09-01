Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. Dat heeft de NOS dinsdag gemeld. In een persbericht zegt de oud-voetballer te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. "Ik ben met leuke andere dingen bezig", aldus Van Hooijdonk.

De voormalige international van het Nederlands elftal was jarenlang onder meer vaste analist rond wedstrijden van Oranje. Ook was hij lange tijd te zien bij het inmiddels gestopte programma Studio Voetbal.

"Pierre is vele jaren een belangrijke, vaste analist geweest bij ons, onder meer in de uitzendingen rond de wedstrijden van Oranje", zegt NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp. "Dat deed hij op een prettige en scherpe manier. Pierre was kritisch als het nodig was, of mensen in de voetballerij dat nou leuk vonden of niet. Ook voor Studio Voetbal heeft Pierre als vaste gast veel betekend. Met het verdwijnen van dat programma, verdween er voor hem al een belangrijk podium. We wensen hem verder veel succes."

De 56-jarige Van Hooijdonk kreeg onlangs nog kritiek vanwege uitspraken op televisie over de mogelijkheid van een vrouwelijke bondscoach voor Oranje. "Voor mij bestaat die bocht niet", zei hij toen.

De NOS laat weten dat Rafael van der Vaart de komende periode het vaste gezicht is bij uitzendingen rond het Nederlands elftal. Naast hem zal per keer een andere analist aanschuiven. Op 24 september speelt Oranje in Amsterdam tegen Duitsland.