Voor de Meisjes wint Gouden Kalf van het Publiek 2026

De film Voor de Meisjes heeft dit jaar het Gouden Kalf van het Publiek gewonnen, de prijs voor de best bezochte Nederlandse speelfilm. Dat maakte het Nederlands Film Festival (NFF) dinsdag bekend. Mama'ku - Van Jakarta tot de Molukken won dezelfde prijs voor documentaires.

De films waren de best bezochte films in de periode van 1 september 2025 tot en met 31 augustus 2026. Voor de Meisjes wist 324.000 bezoekers te trekken. In de top drie staan verder Amsterdamned II (301.000) en De Tatta's 3 (279.000). Mama'ku - Van Jakarta tot de Molukken trok 24.000 bezoekers, gevolgd door Meer dan Babi Pangang (20.000) en Een vrouw als Monique (12.000).

De Gouden Kalveren van het Publiek worden uitgereikt aan de winnende producenten. Dat gebeurt op 2 oktober tijdens het Gouden Kalveren Gala in de Stadsschouwburg Utrecht.