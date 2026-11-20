Het album Pijnstiller van Suzan & Freek is binnengekomen op de eerste plek in de Album Top 100. Het vierde studioalbum van het zangduo verscheen vorige week vrijdag en voert een week later de hitlijst aan, meldt samensteller GfK.

Suzan & Freek omschreven hun album op Instagram als een dagboek. "Dit album is ontstaan in een periode waarin ons leven plots een andere richting nam. Muziek gaf ons daarin houvast, iets waar we steeds naar terugkeerden om woorden te geven aan wat we voelden", schreven ze. Pijnstiller is het eerste album van het duo sinds Freeks kankerdiagnose in 2025.

U2 heeft met Carnaval De Luz de tweede plek te pakken in de albumlijst. Ook dat album verscheen vorige week vrijdag. Qlas behoudt met Qlassiek de derde positie en Bente daalde in de albumlijst. Haar album DWARS zakt van de eerste naar de elfde plaats.

Album Top 100 week 47

1. (-) Suzan & Freek - Pijnstiller

2. (-) U2 - Carnaval De Luz

3. (3) Qlas - Qlassiek

4. (4) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

5. (5) SIENNA SPIRO - Visitor

6. (6) Isabèl Usher - Meisje Van Het Noorden

7. (7) Fontaines D.C. - Dopamine Chamber

8. (9) Olivia Dean - The Art of Loving

9. (8) Michael Jackson - Thriller

10. (10) Fleetwood Mac - Rumours