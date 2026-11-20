ZOETERMEER (ANP) - De Nederlandse bloemen- en plantensector is blij met de verminderde controles door het akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Branchevereniging VGB spreekt van "een aanzienlijke vereenvoudiging van de handel". "Onnodige administratieve lasten, kosten en vertragingen verdwijnen uit de keten", staat in een verklaring.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste afzetbestemmingen voor de Nederlandse sierteeltsector, met een jaarlijkse exportwaarde van ruim 1,1 miljard euro.

De branche hoopt wel dat de wijzigingen eerder ingaan dan de nu genoemde datum van 1 maart 2028. "De VGB verwelkomt het akkoord, maar benadrukt dat het belangrijk is om de voordelen zo snel mogelijk bij de bedrijven terecht te laten komen. De komende periode zal de VGB zich daarom blijven inzetten voor een voortvarende implementatie, pragmatische oplossingen en eerdere versoepelingen waar mogelijk."