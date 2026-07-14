Piloot Chesley 'Sully' Sullenberger, die in 2009 een noodlanding maakte op de Hudson-rivier bij Manhattan, heeft de ziekte van Alzheimer. Dat vertelt de 75-jarige Sullenberger in gesprek met People. Sully werd nog beroemder door de film Sully die Clint Eastwood over de noodlanding maakte. Tom Hanks speelde de titelrol.

"De ziekte bevindt zich nog in een vroeg stadium", vertelt Sullenberger aan People. "Maar ik begrijp dat ik aan het begin sta van een lange reis."

Sully landde met een passagierstoestel met 155 inzittenden op de Hudson-rivier, nadat een vogel in een van de motoren van het vliegtuig was gevlogen. Het incident en zijn reactie maakten van Sullenberger een nationale held in de VS.