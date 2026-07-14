De Britse koning Charles heeft dinsdag voor het eerst sinds zijn aantreden het eiland Man in de Ierse Zee bezocht. Volgens de BBC werd Charles warm en hartelijk begroet door de lokale bevolking. Hij bekeek onder meer Manx Loaghtan-schapen, die bekendstaan om hun donkere wol en hun opvallende hoorns.

Verder sprak de koning onder meer de Tynwald toe, het parlement van het eiland. Man is een Brits Kroonbezit en maakt dus officieel geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Charles is wel het staatshoofd en heeft daarom de titel Lord of Mann.

Charles onthulde ook een plaquette bij de historische Douglas Bay Horse Tramway, die dit jaar de 150e verjaardag viert. Daarna maakte de monarch zelf ook een ritje in de recent gerestaureerde historische tram.