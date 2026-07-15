Pindakaasvloer van Wim T. Schippers 'ontzettend populair'

De Pindakaasvloer van Wim T. Schippers, die sinds vrijdag opnieuw te zien is in het Depot van Museum Boijmans Van Beuningen, is "ontzettend populair". Volgens woordvoerder René Timmermans van het Depot zijn er zo'n 40 procent meer kaarten verkocht dan de verwachting was voor deze periode, zegt hij woensdag tegen het ANP. "Bezoekers willen het graag met eigen ogen zien."

Volgens Timmermans maakt de vloer interessante discussies over kunst onder bezoekers los. "Maar waar het telkens als eerste over gaat, is de geur." De vloer is in het hele museum te ruiken, vertelt de zegsman. "Er zijn ook mensen die de vloer al in 2011 hebben gezien, maar graag terug wilden komen voor de geur."

"We hebben ook bezoekers gehad uit Groningen die speciaal voor de vloer kwamen", vervolgt Timmermans. "En een Amerikaanse bezoeker die in Nederland woont en haar Amerikaanse vriendinnen die op bezoek waren speciaal had meegenomen."

Pindakaasstucadoors

Het eerste weekend waarin de Pindakaasvloer te zien was, verliep niet helemaal zonder incidenten. "We moesten een telefoon uit de vloer vissen, die er aan de rand in was gevallen. En er is een bezoeker met zijn voet in komen te staan. Bezoekers schrikken dan zelf ook, maar voor ons is het het belangrijkst dat het weer wordt opgeruimd. We hebben daarvoor ook een host en pindakaasstucadoors."

De Pindakaasvloer is opnieuw te zien vanwege het recente overlijden van Schippers. De acteur, schrijver en kunstenaar werd 83 jaar. Voor de vloer van 25 vierkante meter is ongeveer 390 kilo pindakaas gebruikt. Eerder was de Pindakaasvloer te zien in 1969, 1997 en 2011.