De Amerikaanse oud-president Joe Biden komt in november met zijn memoires. De Democratische politicus publiceert op 17 november, na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, zijn boek Promise Me, America.

Biden kondigde de komst van het boek woensdag aan op sociale media. In een video meldt de voormalige president dat het boek gaat over de "uitdagingen waar wij als land voor stonden, de keuzes die ik heb gemaakt en waarom ik die heb gemaakt. Over het leiden van het land tijdens corona, het opnieuw opbouwen van de economie en over het herstellen van de democratie na de aanval op 6 januari" op het Capitool. Ook belooft Biden dat hij in het boek uitlegt waarom hij zich kandidaat stelde voor de herverkiezing "en waarom ik besloot een stap opzij te doen".

Biden was de Democratische kandidaat die het opnam tegen Donald Trump. Maar nadat de kritiek aanzwol, onder meer vanwege zijn leeftijd en gezondheid, stond hij zijn plek af en nam Kamala Harris zijn plek in. Zij verloor de presidentsverkiezingen van 2024, toen Trump voor zijn tweede termijn werd gekozen.

In de video zegt de 83-jarige Biden dat de behandeling die hij krijgt voor kanker "goed gaat". Hij is de tweede Biden dit jaar die memoires uitbrengt. Zijn vrouw Jill presenteerde recent haar memoires View from the East Wing.