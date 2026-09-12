Pink heeft zich voor het eerst online uitgesproken over de ophef rond een door haar gedeelde oproep om Macklemore uit het tourprogramma van Ed Sheeran te halen. Aanleiding hiervoor waren de pro-Palestijnse nummers en uitspraken die de rapper deed tijdens zijn optredens. De Amerikaanse zangeres voelde zich naar eigen zeggen gedwongen om die oproep te verspreiden, omdat ze zich "als Joodse moeder angstig voelde door zijn uitspraken", zo is te lezen in een uitgebreide verklaring op Instagram.

Afgelopen weekend trad Macklemore op in New Jersey tijdens het voorprogramma van Sheeran. Hij sprak steun uit voor Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever en riep onder meer 'Free Palestine'. Diverse concertbezoekers zouden het concert daarom vroegtijdig hebben verlaten. Volgens Pink stond de rapper "in een stadion vol muziekminnende families met gewelddadige oorlogsbeelden op de schermen". Ook richtte hij zich rechtstreeks tot Joodse bezoekers. Macklemore zei dat zijn kritiek op Israël en zijn uitspraken over genocide en apartheid "op geen enkele manier kritiek op jullie" waren. "Dat bepaal jij niet voor ons", zegt Pink daarover.

Ze vervolgt dat ze "geen enkele artiest de mond wil snoeren, en dat doe ik nu ook niet". "Wat ik wél wil, is als Joodse moeder kunnen zeggen: dat vond ik eng en de uitspraken maakte de mensen van wie ik houd bang. Zonder dat mij wordt verweten dat onze angst slechts propaganda is."

Loop-tour

De zangeres zegt zich met haar verklaring ook te richten tot "degenen die woedend op mij zijn". "Voor degenen die zich deze week bang voelen, Joods of moslim, Palestijn of Israëlisch of gewoon moe van alles wat er speelt: ik zie jullie."

De Loop-tour van Sheeran begon in juni en eindigt half december. Macklemore staat vooralsnog acht keer in het voorprogramma van de show. Sheeran heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de ophef.