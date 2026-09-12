AMSTERDAM (ANP) - De Dam in Amsterdam stroomt zaterdagmiddag vol met mensen die meedoen aan de klimaatmars, die iets voor 14.00 uur begint. Veel deelnemers hebben spandoeken of protestborden bij zich. De teksten op veel van die borden hebben betrekking op de hitterecords van afgelopen zomer, ziet een verslaggever. 'Dit was de koudste zomer van de rest van je leven', staat bijvoorbeeld op een bord van Greenpeace.

Op de Dam zwaaien mensen met vlaggen, bijvoorbeeld van Extinction Rebellion (XR). Ook zijn er Palestijnse vlaggen te zien. Een aantal deelnemers keert zich tegen datacenters. 'Water is voor de vissen, niet voor datacenters', staat op een protestbord.

De klimaatmars van 2,5 kilometer wordt georganiseerd door de zogeheten Klimaatcrisis Coalitie, bestaande uit milieu- en maatschappelijke organisaties. De route loopt van de Dam naar het Museumplein, via onder meer het Rokin, Muntplein en de Vijzelstraat. In 2023 was er ook een klimaatmars waarbij die route werd gevolgd. Toen waren op het hoogtepunt zo'n 85.000 mensen op de been, een recordaantal bij een klimaatdemonstratie.

In 2024 was er ook een klimaatmars in Amsterdam. Aan die editie op de Zuidas deden volgens de organisatoren zo'n 15.000 mensen mee.