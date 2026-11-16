Pinkpop bereidt zich voor op een nieuwe editie waarin internationale sterren, gevestigde rockbands en Nederlands talent samenkomen. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 juni 2027 staat festivalterrein Megaland in Landgraaf opnieuw in het teken van livemuziek. Met blink-182, Mumford & Sons en RAYE als hoofdacts krijgt de 56e editie een gevarieerd programma. Inmiddels zijn dertig artiesten bevestigd en is de kaartverkoop begonnen. Tegelijkertijd werkt de organisatie aan nieuwe voorzieningen, uitgebreidere overnachtingsmogelijkheden en een betere bereikbaarheid.

De voorbereidingen voor Pinkpop 2027 zijn ruim zeven maanden voor het festival al volop bezig. De eerste artiesten werden eind oktober bekendgemaakt. Aanvankelijk telde het programma 31 namen, maar door de afzegging van de Britse band Wolf Alice zijn dat er momenteel dertig.

Sinds 31 oktober kunnen bezoekers reguliere toegangsbewijzen kopen. De belangstelling moet de komende maanden duidelijk maken hoe aantrekkelijk de nieuwe koers van het festival voor muziekliefhebbers is. Concrete verkoopcijfers zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.

Pinkpop kiest opnieuw voor een combinatie van verschillende muziekstijlen. Waar het festival jarenlang vooral bekendstond om grote rockbands, krijgen pop, elektronische muziek, alternatieve rock, folk en Nederlandstalige artiesten tegenwoordig een minstens zo zichtbare plaats.

RAYE, Mumford & Sons en blink-182 voeren programma aan

De drie festivaldagen hebben ieder een eigen muzikaal karakter.

Op vrijdag 18 juni staat de Britse zangeres RAYE centraal. Met haar combinatie van pop, soul, jazz en elektronische muziek vertegenwoordigt ze een nieuwe generatie internationale artiesten die zich niet tot één muziekstijl beperkt.

Ook The Prodigy behoort tot de belangrijkste namen van de openingsdag. De Britse elektronische formatie brengt een stevig contrast met het repertoire van RAYE. Verder zijn Bastille, Royal Blood, Myles Smith, CHVRCHES en The Opposites aangekondigd.

De vrijdag biedt daarnaast plaats aan Amble, Keo, jet van der steen en MAZOO. Die laatste act verdiende een plek op het festival via de Limburgse Popprijs.

Zaterdag 19 juni wordt aangevoerd door Mumford & Sons. De Britse band groeide vanuit de folkrock uit tot een internationaal succesvolle stadionact. Met een combinatie van akoestische en elektrische instrumenten, herkenbare melodieën en grootschalige optredens vormt de groep een belangrijke publiekstrekker.

Op dezelfde dag staat Sting op het programma. De voormalige zanger van The Police keert daarmee terug naar een festival waar hij al in 1979 optrad. Zijn aanwezigheid verbindt de geschiedenis van Pinkpop met de huidige generatie festivalbezoekers.

Sting tijdens Bospop juli 2022 ©DCI Media

Ook Kacey Musgraves, Foals, Froukje, Jett Rebel, Milolaathetlukken, The Bausa en The Mary Wallopers zijn voor zaterdag bevestigd.

De afsluitende zondag staat in het teken van blink-182. De Amerikaanse poppunkband maakt zijn debuut op Pinkpop en brengt een muziekstijl naar Landgraaf die vooral rond de eeuwwisseling internationaal grote populariteit genoot.

Daarnaast verschijnen Nothing But Thieves, Turnstile, 5 Seconds of Summer, The Neighbourhood, beabadoobee en Antoon op het programma. Chance Peña, Dylan Gossett en South Arcade completeren voorlopig de zondag.

Nederlandse artiesten krijgen belangrijke rol

Bij de eerste aankondiging valt de sterke vertegenwoordiging van Nederlandse muzikanten op.

Met Froukje, The Opposites, Antoon en Jett Rebel kiest Pinkpop voor artiesten die al een breed publiek hebben opgebouwd. Daarnaast krijgen jongere namen zoals jet van der steen en Milolaathetlukken een plek tussen de internationale acts.

013 Poppodium: Froukje ©DCI Media

Daarmee weerspiegelt de programmering een ontwikkeling die al langer zichtbaar is in de Nederlandse muziekindustrie. Nederlandstalige pop en hiphop hebben een vaste positie verworven op grote festivals.

De aanwezigheid van artiesten uit verschillende generaties zorgt bovendien voor een programma dat niet uitsluitend afhankelijk is van internationale headliners.

Voor Pinkpop is die brede samenstelling belangrijk. De concurrentie tussen grote Europese festivals is aanzienlijk en bezoekers hebben meer keuze dan ooit. Een aantrekkelijk totaalprogramma kan daardoor minstens zo belangrijk zijn als één wereldberoemde afsluiter.

Wolf Alice ontbreekt, nieuwe namen volgen later

De eerste wijziging in het programma vond al enkele dagen na de bekendmaking van de line-up plaats.

De Britse alternatieve rockband Wolf Alice zegde het geplande optreden af nadat de groep de mogelijkheid kreeg om U2 tijdens diens Europese tournee te begeleiden.

Daardoor verdween een van de opvallende namen van de zaterdagprogrammering. Voor de vrijgekomen plaats is op 16 november nog geen vervanger bekendgemaakt.

Het definitieve programma laat voorlopig op zich wachten. De komende maanden worden meer artiesten verwacht, waaronder namen voor de kleinere podia.

Ook de terugkeer van de Sun Stage op Sun Square staat op de planning. Verdere bijzonderheden over de invulling daarvan moeten nog worden bekendgemaakt.

De uiteindelijke verdeling over de podia en de speeltijden zijn eveneens nog niet vastgesteld.

Pinkpop investeert in meer comfort en beleving

Naast het muzikale programma krijgt de inrichting van het festivalterrein extra aandacht.

De organisatie wil meer mogelijkheden creëren om tussen de optredens te ontspannen. Op Megaland komen aanvullende plekken waar bezoekers kunnen zitten, elkaar ontmoeten en kleinere activiteiten bijwonen.

Ook spontane optredens en kleinschalige feesten krijgen een plek binnen het festivalconcept.

Deze ontwikkelingen passen bij een bredere verandering in de festivalwereld. Bezoekers komen niet uitsluitend voor de artiesten, maar verwachten steeds vaker een compleet weekend met voldoende voorzieningen, ontspanning en mogelijkheden om samen tijd door te brengen.

Daarbij speelt ook de diversiteit van het publiek een rol. Wie drie dagen op een festivalterrein doorbrengt, stelt andere eisen aan comfort en verblijf dan iemand die slechts één optreden wil bezoeken.

Meer mogelijkheden om te overnachten

Voor Pinkpop 2027 zijn verschillende vormen van overnachten beschikbaar.

Het reguliere weekendticket geeft toegang tot de festivalcamping. Bezoekers die meer comfort zoeken, kunnen kiezen voor vooraf ingerichte tenten en uitgebreidere glampingvoorzieningen.

Ook de groepscamping krijgt een belangrijke plaats binnen het aanbod. Vriendengroepen kunnen gezamenlijke kampeerplekken reserveren, waarbij verschillende formaten beschikbaar zijn.

Een groepsplek voor ongeveer acht personen kost 175 euro. Voor grotere gezelschappen zijn ruimere plekken beschikbaar, met aanvullende voorzieningen zoals tafels, banken en bij de grootste variant een overkapping.

Nieuwere verblijfsconcepten maken het daarnaast mogelijk om een festivaldag te combineren met één overnachting.

De dagcamping biedt onder meer een ingerichte tweepersoonstent voor 150 euro. Daarmee bedragen de verblijfskosten 75 euro per persoon, exclusief het festivalkaartje.

Verder zijn hotel- en bungalowarrangementen beschikbaar. Bij verschillende accommodaties is vervoer met een pendelbus naar het festivalterrein inbegrepen.

De organisatie probeert daarmee verschillende doelgroepen te bedienen: van bezoekers die met hun eigen tent komen tot festivalgangers die liever in een hotel slapen.

Wat kost een bezoek aan Pinkpop 2027?

Een weekend Pinkpop betekent ook in 2027 een aanzienlijke uitgave.

Voor een regulier weekendticket betalen bezoekers 315 euro. Daarbij zijn de drie festivaldagen en toegang tot de reguliere festivalcamping inbegrepen.

Een dagkaart kost 155 euro.

Voor groepen die gezamenlijk tien weekendtickets aanschaffen, geldt een tarief van 290 euro per persoon. Dat betekent een korting van 25 euro op de reguliere weekendprijs.

Bij aanschaf van een groepsplek XL in combinatie met groepstickets kan bovendien een aanvullende korting op die kampeerplek worden verkregen.

Voor bezoekers die extra comfort wensen, zijn duurdere arrangementen beschikbaar. Een weekendticket met toegang tot het Tuinterras kost 550 euro.

Het Wilhelmina Sky Deck, met exclusievere voorzieningen en een uitgebreid aanbod aan eten en drinken, heeft een weekendtarief van 1.095 euro.

Daarmee lopen de beschikbare ticketprijzen sterk uiteen.

De werkelijke kosten van een festivalbezoek kunnen bovendien aanzienlijk hoger liggen dan alleen de entreeprijs. Vervoer, parkeren, eten, drinken en eventuele aanvullende overnachtingen komen daar nog bij.

Voor twee personen bedraagt alleen de toegang voor het volledige weekend al 630 euro. Wie daarnaast kiest voor een comfortabele accommodatie, kan een aanzienlijk hoger bedrag kwijt zijn.

Het festival biedt verschillende mogelijkheden om binnen het beschikbare budget te blijven, maar een meerdaags bezoek vraagt voor veel muziekliefhebbers om financiële planning.

Pinkpop vanuit heel Nederland bereikbaar met trein, touringcar en auto

Pinkpop trekt jaarlijks tienduizenden muziekliefhebbers uit alle delen van Nederland. Om bezoekers uit onder meer de Randstad, Noord-Nederland, Brabant, Gelderland en Limburg naar festivalterrein Megaland in Landgraaf te laten reizen, zijn voor de editie van 2027 verschillende vervoersmogelijkheden beschikbaar. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het openbaar vervoer, pendelbussen en parkeervoorzieningen.

Wie met de trein naar Pinkpop reist, kan vanuit vrijwel ieder Nederlands station via het landelijke spoorwegnet naar Heerlen reizen. Tijdens het festivalweekend van 18 tot en met 20 juni breiden NS en Arriva hun dienstregeling uit om de verwachte reizigersstromen op te vangen. Vanaf station Heerlen rijden gratis pendelbussen richting het festivalterrein. Dagbezoekers worden afgezet op ongeveer tien minuten lopen van de hoofdingang. Voor kampeerders zijn ook op donderdag 17 en maandag 21 juni pendelverbindingen voorzien.

Daarnaast kunnen festivalgangers kiezen voor Pinkpop Touring. Vanuit verschillende plaatsen in Nederland worden georganiseerde busreizen naar Landgraaf aangeboden. Deze touringcars vormen vooral voor bezoekers die niet zelf willen rijden of afhankelijk willen zijn van treinverbindingen een alternatief. De aangekondigde prijzen beginnen bij 29,50 euro.

Ook automobilisten hebben verschillende mogelijkheden. Rondom het festival zijn parkeerterreinen ingericht, met waar nodig pendelbussen naar Megaland. Voor bezoekers die één dag komen, kost parkeren op P4 momenteel 35 euro. Een weekendparkeerkaart zonder overnachting bedraagt 42,50 euro. Daarnaast is bij station Heerlen een Park & Shuttle-mogelijkheid beschikbaar, waarbij bezoekers hun auto parkeren en gratis verder reizen met de festivalpendelbus.

Wie de reiskosten wil delen, kan gebruikmaken van carpoolmogelijkheden. Pinkpop werkt hiervoor samen met een platform waarop bezoekers ritten kunnen aanbieden of een plaats in een auto kunnen zoeken.

Met de online PinkPlanner kunnen bezoekers vooraf hun vervoer, eventuele overnachting en toegangsbewijzen op elkaar afstemmen. De exacte vertrektijden van extra treinen en pendelbussen worden later bekendgemaakt. Vooral bezoekers die na het laatste optreden nog naar huis willen reizen, doen er verstandig aan vooraf de mogelijkheden voor hun terugreis te controleren.

Meer dan een halve eeuw festivalgeschiedenis

Met de editie van 2027 bereikt Pinkpop zijn 56e festivaljaar.

Sinds de eerste editie in 1970 groeide het evenement uit tot een van de bekendste muziekfestivals van Europa. Het festival verhuisde in de loop der jaren van Geleen via Baarlo naar Landgraaf, waar Megaland inmiddels al tientallen jaren de vaste locatie is.

Door de jaren heen stonden grote internationale artiesten op het podium. Onder anderen The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Metallica, Pearl Jam en Foo Fighters maakten deel uit van die geschiedenis.

Metallica tijdens Pinkpop 2022. James Hatfield en Kirk Hammett ©DCI Media

Toch verandert het muzikale landschap voortdurend.

Streamingdiensten en sociale media spelen een steeds grotere rol bij de ontdekking van nieuwe artiesten. Tegelijkertijd blijven bekende bands en muzikanten aantrekkelijk voor bezoekers die al tientallen jaren concerten en festivals bezoeken.

Die verschillende publieksgroepen samenbrengen is een belangrijke uitdaging voor Pinkpop.

De line-up van 2027 laat zien hoe het festival daarmee omgaat. Met Sting, Mumford & Sons, RAYE en blink-182 komen artiesten uit verschillende muzikale tijdperken en genres samen op één affiche.

Komende maanden moeten programma compleet maken

De komende periode staat vooral in het teken van verdere aankondigingen.

Er moeten nog artiesten worden toegevoegd en voor de vrijgekomen plek van Wolf Alice wordt een vervanger gezocht. Ook de verdere invulling van de kleinere podia en het aanvullende programma moet nog duidelijk worden.

Daarnaast zal moeten blijken hoe de kaartverkoop zich ontwikkelt. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de uiteindelijke bezoekersaantallen of de invloed van de ticketprijzen op de belangstelling.

Voorlopig staat wel vast dat Pinkpop op 18, 19 en 20 juni 2027 opnieuw een breed muzikaal programma naar Landgraaf brengt.

Met dertig bevestigde artiesten, verschillende overnachtingsmogelijkheden en vernieuwde voorzieningen probeert het festival aantrekkelijk te blijven voor zowel trouwe bezoekers als een jongere generatie muziekliefhebbers.

De komende maanden zal blijken welke aanvullingen het programma definitief vormgeven.