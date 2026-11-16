De Britse overheid wil een onderzoek naar een verklaring van de veroordeelde komiek Russell Brand. Zondag las zijn vrouw, Laura Brand, de verklaring voor op het YouTubekanaal van Brand, waarin hij zei niet schuldig te zijn. "Het is gevangenen streng verboden om verklaringen te doen die kwetsend kunnen zijn voor slachtoffers", aldus een woordvoerder van de Britse premier Andy Burnham. "Het is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan om tegen de media te praten."

De woordvoerder voegt toe dat gevangenen deze regels niet kunnen omzeilen door iemand anders het te laten zeggen. "Dit is absoluut vreselijk en wordt direct onderzocht."

In de verklaring bedankte Brand zijn volgers voor hun steun. "Zoals jullie weten, ben ik niet schuldig aan de feiten waarvoor ik ben veroordeeld, dus er is iets vreemds aan de hand", aldus de komiek. "Wat betreft mijn medegevangenen: ik weet nu dat ik in geen positie ben om anderen te veroordelen. Ik weet niet welke andere mannen onschuldig zijn." Ook roept hij zijn volgers op om "elkaar lief te hebben, te bidden voor elkaar en elkaar te vergeven zoals God ons vergaf."

Brand werd begin deze maand schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding. Hij kreeg een gevangenisstraf van ruim tien jaar. Na de rechtszaak meldden zich nog zes vrouwen die Brand beschuldigen van seksueel wangedrag.