Festival Pinkpop opent volgend jaar voor het eerst in de geschiedenis op donderdag al de deuren. Dat heeft het festival vrijdagochtend gemeld.

Op donderdag 17 juni 2027 begint Pinkpop met de zogeheten Hoogmis van het Zuiden. Dat begon dit jaar als een eenmalige jubileumproductie, maar krijgt nu dus een vervolg. De Hoogmis van het Zuiden wordt omschreven als een "avondvullende ode aan Limburg, vol muziek, humor en Limburgse trots". Onder anderen Jeroen van Koningsbrugge, Rowwen Hèze, Beppie Kraft en Lex Uiting leveren een bijdrage.

Het evenement is inbegrepen bij een weekendticket voor het festival, maar mensen kunnen ook een afzonderlijk ticket voor Hoogmis van het Zuiden kopen.

Pinkpop vindt in juni plaats op Megaland in Landgraaf. Op de 56e editie treden onder anderen Sting, RAYE, blink-182 en Mumford & Sons op.