MARSEILLE (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron en zijn Bulgaarse collega Iliana Jotova hebben zich uitgesproken tegen het geweld rondom de wedstrijd in de Europa League tussen Olympique Marseille en Levski Sofia van donderdagavond. Zeker elf Bulgaarse supporters raakten gewond bij de ongeregeldheden rondom het duel in het Stade Vélodrome. Vijf fans werden behandeld in het ziekenhuis.

De Franse president Emmanuel Macron heeft "in de krachtigste bewoordingen" de "gewelddadige daden gericht tegen Bulgaarse supporters" veroordeeld, zo meldde het Élysée. Jotova noemde "onaanvaardbaar" en "schokkend" in een bericht op Facebook. "Iedereen zou zijn team moeten kunnen steunen zonder te hoeven vrezen voor de eigen veiligheid."

Voor aanvang van het duel bestormden aanhangers van Olympique het uitvak, waarna het opnieuw misging in de rust. Olympique, de ploeg van de Nederlandse doelman Jeffrey de Lange, won het duel met 1-0.