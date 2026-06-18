Pinkpop voorbereid op verwachte hitte en mogelijk onweer

Pinkpop is goed voorbereid op de verwachte hitte en mogelijk onweer komend weekend, zegt een woordvoerder van het festival in Landgraaf tegen het ANP. De komende dagen worden temperaturen van ruim boven de 30 graden verwacht op het festival. Mogelijk komen er in de loop van vrijdag stevige onweersbuien, aldus Weeronline.

"Onweer is moeilijk te voorspellen, maar we volgen continu de weersontwikkelingen en staan in nauw contact met meteorologen", zegt de woordvoerder van Pinkpop. "Het terrein is ingericht op verschillende weerscenario's, ook onweer."

"We zijn eigenlijk standaard ingericht op alle weerscenario's. We zijn goed voorbereid", zegt de woordvoerder. Er zijn al maatregelen genomen met het oog op de hitte. Op het terrein staan onder meer gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen gecreëerd. Ook wordt er duidelijk naar bezoekers gecommuniceerd dat zij zich goed moeten voorbereiden, bijvoorbeeld dat zij zonnebrand meenemen, genoeg drinken en een waterflesje mogen meenemen.

Pinkpop duurt van vrijdag tot en met zondag. Donderdag gaan de campings open.