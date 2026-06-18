Nicolaas Veul loopt voor nieuwe serie mee met gehandicaptenzorg

Nicolaas Veul loopt voor een nieuwe documentaireserie van de VPRO honderd dagen mee in de gehandicaptenzorg. Zoals het komt: 100 dagen in de gehandicaptenzorg, zoals de serie gaat heten, is vanaf 16 september te zien op NPO 3, deelt de omroep donderdag.

Programmamaker Veul loopt in het programma stage op een zorgpark waar mensen wonen met een ernstige verstandelijke beperking. "Het was misschien wel de meest uitdagende stage die ik ooit heb gelopen, maar ook een ervaring die me diep ontroerde en die me tegelijkertijd confronteerde met grote vragen over menswaardigheid, afhankelijkheid, geluk en het noodlot. Over de betekenis van het leven. De verhalen vertellen ons niet alleen iets over hún kwetsbaarheid, ze onthullen ook die van ons", aldus Veul.

Veul maakte in deze reeks eerder de documentaireseries 100 dagen voor de klas, 100 dagen in je hoofd en 100 dagen in de vergeten wijk. Voor Een Valse Start - 100 dagen in de jeugd- en gezinszorg won hij vorig jaar de Zilveren Nipkowschijf. Ook maakte hij prijswinnende programma's zoals Pisnicht: The Movie, #followme, Gay-k 2012 en Super Stream Me.