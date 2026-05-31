Pixar voedt geruchten over bijdrage Taylor Swift aan Toy Story 5

Pixar lijkt de geruchten te voeden dat Taylor Swift op de een of andere manier betrokken is bij de nieuwe film Toy Story 5, die komende maand in première gaat. Op social media deelt de studio een filmpje met mogelijke verwijzingen naar de Amerikaanse zangeres.

Op het filmpje is een billboard te zien met daarop het lichtblauwe behang met witte wolkjes uit de kamer van Andy, de jongen van wie het speelgoed uit de film is. Op het behang staan de initialen TS en dertien wolkjes, volgens Deadline een mogelijke verwijzing naar het favoriete getal van Swift. TS kan echter zowel voor Taylor Swift als voor Toy Story staan.

Onderaan het digitale bord staat het personage Jessie, de cowgirl die wordt ingesproken door Joan Cusack, enthousiast heen en weer te dansen. "She's making those moves up as she goes", staat in het bijschrift van het filmpje. Dat betekent letterlijk: "Ze verzint die bewegingen ter plekke", maar het is ook een songtekst van het nummer Shake It Off van Swift uit 2014.