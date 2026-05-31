Hannah Waddingham ontkent geruchten over rol in Wicked

Actrice Hannah Waddingham (51) zegt dat zij nooit auditie heeft gedaan voor de rol van Madame Morrible in de verfilming van Wicked. Daarmee spreekt de Ted Lasso-ster hardnekkige geruchten tegen.

"In godsnaam, nee", zegt Waddingham in een interview met Variety over de verhalen dat zij in beeld zou zijn geweest voor de rol. Volgens de actrice besprak zij de rol wel met hoofdrolspeelster Cynthia Erivo, maar was al snel duidelijk dat Michelle Yeoh de rol zou krijgen. Waddingham zegt dat zij het wel leuk had gevonden om voor de rol in aanmerking te komen. "Ik had het geweldig gevonden", aldus de actrice.

Madame Morrible is een van de belangrijkste bijrollen in Wicked. Yeoh speelde het personage in de tweedelige filmreeks. De tweede film, Wicked: For Good, verscheen eind vorig jaar.

Waddingham is binnenkort wel opnieuw te zien als Rebecca Welton in het vierde seizoen van de serie Ted Lasso.