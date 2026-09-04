Onderzoeksplatform Justice for Prosperity (JfP) wijst podcastmaker Jan Bennink aan als iemand die veelvuldig propagandaberichten deelt van de Russische ambassade. "Zijn twee accounts (@superjan en @Rumpelstunzchen) hebben samen meer dan 70.000 volgers. Ruim vijftig maal versterkte Bennink de afgelopen maanden de berichten van de Russische ambassade", meldt JfP.

Bennink noemt Rusland op zijn sociale media "onze vriend" en heeft geregeld interactie met het account van de ambassade.

De Russische ambassade zou de rol hebben overgenomen van verschillende staatszenders, zoals Russia Today en Sputnik, die in de EU niet meer mogen uitzenden. Dat "binnenlandse versterkers" zoals Bennink de Russische propaganda verder verspreiden, is volgens JfP precies de bedoeling van Moskou. "Het doel is polarisatie aanjagen, destabiliseren en de democratie van binnenuit ontwrichten", aldus Justice for Prosperity.

Bennink maakt de podcast Bergsma & Bennink voor Ongehoord Nederland. Het ANP heeft die omroep om een reactie gevraagd.