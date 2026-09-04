De Noorse premier Jonas Gahr Støre blikt met een goed gevoel terug op zijn bezoek aan de kist van koning Harald. Vrijdag liepen Støre en negentien ministers langs de kist, die staat opgebaard in de paleiskapel. "Het was een waardige en mooie ervaring", zei de premier na afloop tegen omroep NRK.

Ook blikte hij terug op de eerste reguliere ministerraad sinds het overlijden van koning Harald. Die werd voorgezeten door koning Haakon, in aanwezigheid van kroonprinses Ingrid Alexandra. "We merken dat de koning van zijn vader heeft meegekregen dat hij het zeer formele combineert met een ongedwongen toon", aldus Støre. Haakon was voorheen als kroonprins aanwezig bij de wekelijkse ministerraad.

Vrijdag werd ook bekend dat premier Støre een toespraak houdt tijdens de uitvaart van de Noorse vorst. De plechtigheid vindt woensdag 9 september plaats in de Domkerk in Oslo.