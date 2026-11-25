Festivals en dorpsfeesten afgelasten om extreme hitte pakt niet altijd goed uit, concludeert het Nationaal Klimaat Platform (NKP) in een rapportage. "Je kunt je afvragen of juist festivals niet behulpzaam kunnen zijn bij situaties als code rood", schrijft voorzitter Kees Vendrik in een begeleidende brief aan het kabinet. Het platform vindt dat festivallocaties beter bestand moeten zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Zeker als kort van tevoren festivals werden afgelast, pakte dat niet altijd goed uit. "Sommige late afgelastingen leidden ertoe dat bezoekers op eigen houtje op een andere plek gingen feestvieren zonder voorzieningen als EHBO, watertappunten, schaduwplekken en dergelijke. Terwijl die op het terrein van het afgelaste festival allemaal aanwezig waren."

Het KNMI kondigde eind juni op twee dagen code rood af voor meerdere provincies, omdat de temperaturen opliepen tot gevaarlijk hoge niveaus. Daar werd uiteenlopend op gereageerd. Tientallen festivals werden afgelast op aandringen van veiligheidsregio's. Soms werd de verantwoordelijkheid bij organisatoren neergelegd.

'Enorme impact'

Besluitvorming verliep volgens het platform vaak "onduidelijk en moeizaam". Het was ook lang niet altijd duidelijk wie de knoop uiteindelijk moest doorhakken.

Voor organisatoren is de impact vaak "enorm" als een festival niet kan doorgaan. Zeker kleine festivals en feesten hebben de middelen niet om daar een dure verzekering voor af te sluiten.

"Het was de eerste keer dat code rood werd afgegeven vanwege extreme hitte, maar waarschijnlijk niet de laatste", schrijft het NKP. Daarom is het volgens het platform wenselijk om maatregelen te nemen en "heldere afspraken" te maken voor een volgende keer.