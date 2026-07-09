De vijfdelige podcast Luister Anita, over de pioniers van de lhbti+-beweging in Nederland, is vanaf dinsdag 14 juli in één keer te beluisteren. Dat maakte de NOS donderdagochtend bekend. Nieuwslezer Winfried Baijens presenteert de podcast.

In de podcast bespreekt Baijens, met bekende gasten als presentator Paul de Leeuw, zangeres Merol en zanger Jeangu Macrooy, de opkomst van regenboogprotesten in Nederland en trekt hij parallellen tussen toen en nu. Luister Anita begint in het jaar 1977, waarin Nederlanders voor het eerst openlijk in opstand komen tegen homohaat.

De naam van de podcast, Luister Anita, is gebaseerd op het gelijknamige protestnummer tegen homodiscriminatie van de Zangeres Zonder Naam.