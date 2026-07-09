LISSABON (ANP) - Zangeres Bonnie Tyler is woensdagavond op 75-jarige leeftijd overleden. Dat hebben haar familie en team bekendgemaakt in een verklaring op haar website. Tyler lag onlangs lange tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. De zangeres overleed in een ziekenhuis in Portugal.
Bonnie Tyler brak door in de jaren tachtig met het nummer Total Eclipse of the Heart. Ook is ze bekend van nummers als It's a Heartache en Holding Out for a Hero, de soundtrack van de Amerikaanse film Footloose. In 2013 vertegenwoordigde ze het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival in Malmö, Zweden, met het nummer Believe In Me, waarmee ze op de negentiende plaats eindigde.