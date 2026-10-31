Politie Arizona: onderzoek verdwijning Nancy Guthrie loopt door

Bijna negen maanden na de verdwijning van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie, heeft de politie in de Amerikaanse staat Arizona laten weten de zaak nog altijd te onderzoeken. In een update deelt het sheriffsbureau van Pima County dat momenteel wordt bekeken hoe verdere analyse van dna het onderzoek verder kan brengen.

"Eerder deze maand zijn onderzoekers naar Florida gereisd om te overleggen met wetenschappers van het lab en te bekijken wat er nog meer kan worden gedaan om deze zaak vooruit te helpen", aldus het bureau van sheriff Chris Nanos in een verklaring op X. "Er zijn allerlei ideeën besproken en we blijven met al onze partners samenwerken om deze zaak op te lossen."

De sheriff riep het publiek ook op om tips te blijven doorgeven. "Geen enkele tip is te klein. Zelfs het kleinste stukje informatie kan van cruciaal belang zijn voor dit onderzoek", deelde het bureau.

De 84-jarige Guthrie verdween begin februari van dit jaar uit haar woning in Arizona. Haar dochter zocht vrijwel direct de publiciteit om de vermissing onder de aandacht te brengen. In september maakte de politie bekend een nieuwe losgeldbrief te onderzoeken. Eerder werden ook al losgeldbrieven onderzocht, waarvan volgens de FBI een deel nep bleek.