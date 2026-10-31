Chelsea drukt ManUnited en trainer Carrick verder in problemen

LONDEN (ANP) - Manchester United is door een nederlaag bij Chelsea nog verder in de problemen geraakt. De nummer 16 van de Premier League speelde op Stamford Bridge een goede eerste helft, maar verloor met 2-0. Oud-Ajacied Lisandro Martínez benadeelde United door na een uur spelen in een paar minuten twee gele kaarten te pakken en een strafschop te veroorzaken.

Trainer Michael Carrick stond al onder druk bij de gevallen topclub uit Manchester na de matige start van het seizoen. De oud-middenvelder won met zijn ploeg maar een van de eerste negen competitiewedstrijden. Vorige week was er een pijnlijke 3-0-nederlaag tegen Bournemouth op eigen veld.

In de eerste helft tegen Chelsea kreeg United goede kansen. Een treffer van Matheus Cunha ging niet door vanwege buitenspel; Amad Diallo schoot na een goede actie over.

Vijf minuten na rust opende Morgan Rogers de score voor Chelsea na slecht verdedigen door de bezoekers. Een klein kwartier later kreeg Martínez na ingrijpen van de VAR zijn tweede gele kaart voor een overtreding in het strafschopgebied. Cole Palmer schoot raak vanaf elf meter. Met invaller Joshua Zirkzee in de ploeg kon het tiental van United zich niet meer terugvechten.