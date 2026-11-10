De politie heeft contact gezocht met The Guardian en ITV over het onderzoek van die media naar David Walliams. Dat schrijft de BBC. Uit het gezamenlijke onderzoek van de journalisten bleek dat de Britse komiek, presentator en kinderboekenschrijver door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.

De politie heeft contact opgenomen met The Guardian en ITV om "ervoor te zorgen dat potentiële slachtoffers met wie ze hebben gesproken, op de hoogte worden gebracht van hoe ze eventuele strafrechtelijke beschuldigingen bij de politie kunnen melden". In een verklaring laat de politie weten dat ze "geen meldingen van seksuele intimidatie of andere misdrijven" heeft ontvangen.

De BBC besloot naar aanleiding van het onderzoek alle programma's met David Walliams van zijn eigen streamingdienst, BBC iPlayer, te verwijderen. Onder meer de comedyserie Little Britain is inmiddels niet meer te zien. Britain's Got Talent, waar Walliams tot 2022 jurylid was, heeft iedereen die zich "misbruikt voelt" opgeroepen zich te melden naar aanleiding van de recent gepubliceerde beschuldigingen. Volgens het onderzoek van The Guardian en ITV nodigde hij tieners uit in zijn kleedkamer tijdens zijn periode als jurylid.

Walliams zegt zelf dat hij geen zedendelinquent is. Volgens zijn advocaten heeft hij twee zelfmoordpogingen gedaan nadat hij door journalisten werd geconfronteerd met beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.