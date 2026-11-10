Warner Bros. is bezig met een reboot van de klassieke romantische komedie You've Got Mail uit 1998. Jason Orley is aangesteld als regisseur, meldt Deadline. Details over het verhaal worden nog geheim gehouden.

Orley werkt momenteel aan een script op basis van een eerdere versie van regisseursduo Deborah Kaplan en Harry Elfont. Het verhaal van de film gaat over Kathleen Kelly (Meg Ryan), eigenaresse van een zelfstandige kinderboekenwinkel en Joe Fox, de steenrijke eigenaar van een boekenketen. Hoewel de twee in het echte leven zakelijke concurrenten van elkaar zijn, ontstaat er online een vriendschap via anonieme e-mails. Ze worden uiteindelijk verliefd op elkaar zonder te beseffen wie er aan de andere kant van het scherm zit.

De film verscheen in december 1998 via Warner Bros. en bracht wereldwijd ruim 250 miljoen dollar op. Naast Hanks en Ryan waren er ook rollen voor Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton en Steve Zahn. Een releasedatum voor de nieuwe You've Got Mail is nog niet bekend.