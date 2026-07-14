Rechercheurs waarschuwen voor oplichtingspraktijken bij het lopende onderzoek in de ontvoering van Nancy Guthrie, de 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie. Dat deelt sheriff Chris Nanos van Pima County in een verklaring op X.

"Het Pima County Sheriff's Department is op de hoogte van berichten die de ronde doen over het onderzoek naar Guthrie, waarin met een QR-code om geld wordt gevraagd", aldus de verklaring van Nanos. "Het korps zal nooit om geld vragen in verband met deze zaak, of enig ander onderzoek. Stuur alsjeblieft geen geld naar mensen die je niet kent en scan geen QR-codes waar om een betaling wordt gevraagd."

Nanos riep het publiek op om de berichten waarin namens de zaak-Guthrie om geld wordt gevraagd te negeren en te melden. Hij voegde eraan toe: "Blijf alert en help de waarschuwing te verspreiden."

Nancy Guthrie werd zes maanden geleden, in de nacht van 31 januari op 1 februari uit haar woning in de Amerikaanse staat Arizona ontvoerd.