ATLANTA (ANP/RTR) - De spelers van het Engelse elftal spelen op het wereldkampioenschap met minder intensiteit dan ze in de Premier League doen. Dat vindt de Argentijnse middenvelder Alexis Mac Allister, die woensdag met zijn land in de halve finale van het WK tegenover de Engelsen staat.

De 27-jarige Mac Allister voetbalt al jaren in de Premier League, eerst voor Brighton & Hove Albion en daarna voor Liverpool. "Ze hebben niet met de intensiteit gespeeld die kenmerkend is voor de Premier League. Ik weet niet of dat komt door de hitte, het weer of andere factoren", aldus Mac Allister. "Maar Engeland is overduidelijk een geweldig team. We hebben enorm veel respect voor ze, net zoals we dat hebben voor elk nationaal team waar we tegenover hebben gestaan."

Argentinië maakt op het WK nog geen grote indruk en wist in de knock-outfase moeizaam te winnen van Kaapverdië, Egypte en Zwitserland. Mac Allister: "We hebben veel vertrouwen in onszelf. We weten precies wat we doen en we gaan onze aanpak niet veranderen."