Diverse poppodia en theaters in Nederland hebben bezoekers voor evenementen die woensdag plaatsvinden geattendeerd op de landelijke ov-staking die dag. Vakbond FNV heeft aangekondigd de hele dag het werk neer te leggen, uit protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid.

In de Ziggo Dome in Amsterdam staat woensdag de Amerikaanse zangeres Melanie Martinez op het podium. Concertorganisator MOJO waarschuwt bezoekers van het concert dat er "de hele dag geen openbaar vervoer in heel Nederland" rijdt en wijst hen op alternatieve vervoermogelijkheden naar de concertzaal. Verderop in de stad treden in Paradiso de Jordaanse Zeyne en de Amsterdamse Yael Daila op. "We adviseren je om tijdig naar alternatieve vervoersmogelijkheden te kijken, bijvoorbeeld met de auto of door samen te reizen", laat het poppodium online weten.

In het AFAS Theater in Scheveningen gaat woensdag een voorstelling van het theaterstuk Harry Potter en het Vervloekte Kind "zoals gepland" door, laat een woordvoerder aan het ANP weten. "Bezoekers worden geïnformeerd over de landelijke ov-staking."

Andere bekende locaties in het land, zoals AFAS Live in Amsterdam, het AFAS Theater in Leusden en Poppodium 013 in Tilburg, hebben woensdag geen concert of show op de agenda staan.