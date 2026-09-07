Susan Sarandon krijgt minder filmrollen door haar uitgesproken steun aan de Palestijnen. Tijdens het Filmfestival van Venetië vertelde de 79-jarige actrice dat haar "recent nog films zijn afgepakt, omdat er bureaus zijn die nog steeds afraden om mij in te huren". Ook de Italiaanse regisseur Andrea Pallaoro, met wie ze samenwerkt voor haar nieuwe film The Echo Chamber, kreeg volgens Sarandon te horen dat hij niet met haar moest samenwerken.

De regisseur trok zich daar vervolgens niets van aan. "Daar ben ik Andrea dankbaar voor, omdat hij zich niets aantrekt van die waarschuwingen." Volgens de actrice zijn er binnen haar bedrijfstak "nog steeds posities in handen van zionisten die hun mening over mij niet hebben bijgesteld". Sarandon heeft zich al vaker uitgesproken tegen het geweld in Gaza. Zo beëindigde haar managementbureau UTA in 2023 de samenwerking na uitspraken die ze deed op een pro-Palestijnse bijeenkomst in New York. Eerder dit jaar vertelde ze al dat ze het gevoel had dat de filmindustrie haar boycotte, omdat ze had opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Gaza.

Volgens Sarandon is er inmiddels "wel het nodige veranderd onder het grote publiek". "Ik denk dat ik onder de gewone mensen, zeker internationaal gezien, wel welkom ben. Ik heb mijn familie gevonden, ik heb gelijkgestemden gevonden en het komt wel goed met me", besluit Sarandon.

The Echo Chamber is een romantisch drama en gebaseerd op het laatste scenario van de beroemde Italiaanse filmregisseur Bernardo Bertolucci. In de film speelt Sarandon de hoofdrol. Andere rollen zijn weggelegd voor Luca Marinelli en Alicia Vikander. Het is nog niet bekend wanneer de film op het witte doek zal verschijnen.