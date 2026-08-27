Post Malone stelt deel van wereldtournee uit

Post Malone heeft optredens van zijn wereldtournee in Azië en Australië uitgesteld. Concerten van zijn Big Ass Stadium-tour, die in september en oktober gepland stonden, gaan niet door. Een reden voor het uitstel is niet gegeven.

De Amerikaanse zanger zou onder meer op 25 september optreden in het National Stadium in Singapore. Op de site van Ticketmaster staat inmiddels vermeld dat het concert is uitgesteld. Dat geldt ook voor shows in landen als Maleisië en Thailand. Festival Strummingbird in Australië liet eveneens weten dat zijn headline-optredens niet doorgaan.

Concertorganisator Live Nation heeft nog niet aangekondigd wanneer de optredens van Post Malone worden ingehaald.