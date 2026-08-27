Noren leggen bloemen bij paleis in Oslo

Bij het paleis in Oslo hebben Noren donderdagochtend al bloemen neergelegd, nu de gezondheid van koning Harald ernstig verslechterd is. Ook is er een kaars aangestoken, melden Noorse media.

Volgens een journalist van persbureau NTB hebben zich ook veel andere verslaggevers op het Slottsplassen, het plein voor het paleis, verzameld. Ook lopen er zoals altijd veel toeristen rond.

Het paleis maakte donderdag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald nu "zeer ernstig" is. Een groot deel van de familie is in het ziekenhuis om hem bij te staan.