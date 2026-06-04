Voor de tweede keer na zijn overlijden verschijnt er binnenkort een postuum album van Prince. Op Timeless, dat op 28 augustus uitkomt, staan tien nooit eerder uitgebrachte liedjes van de in 2016 overleden zanger.

De opnames komen uit de kluis op het landgoed van Prince. Daartussen zitten onder meer een vroege studio-opname uit zijn tienertijd en een van zijn laatste voor zijn dood. De eerste single, With This Tear, verscheen al in april en donderdag is daar een tweede nummer bijgekomen: Stone. Dat lied stamt uit 1995.

In 2016 overleed de Amerikaanse sterartiest aan een overdosis van de zware pijnstiller fentanyl. In 2021 verscheen met Welcome 2 America voor het eerst een postuum studioalbum van Prince.