Met het op zijn kop zetten van een beeldje van keizer Augustus op zijn paard heeft koningin Máxima donderdag het Valkhof Museum in Nijmegen heropend. Een meer dan levensgrote versie van deze omgekeerde miniatuur komt later, samen met twee andere beelden, op het plein voor het museum te staan.

Kort voor de zogeheten openingshandeling sprak de Nijmeegse burgemeester Bruls de koningin en de genodigden toe. Hij refereerde nog even aan de daadwerkelijke opening van het museum in 1999 door toenmalig koningin Beatrix, waar hij ook bij was. "Toen mocht ik niks zeggen, nu wel", lachte hij.

Tijdens een rondleiding door het zojuist heropende museum nam Máxima als eerste een kijkje bij een tentoonstelling waarvoor kinderen van Nijmeegse basisscholen kunstwerken hebben gemaakt. Van een paar kinderen kreeg ze uitleg over de collectie.

Fernando Sánchez Castillo

In de naastgelegen ruimte bekeek de koningin samen met de Spaanse kunstenaar Fernando Sánchez Castillo een deel van zijn tentoonstelling Power of the People. Ze spraken met elkaar in het Spaans, de moedertaal van de koningin. Power of the People is de openingstentoonstelling van het museum en is te zien tot half november.

Sánchez Castillo maakte voor de Nijmeegse expositie ook een werk dat draait om de zogenoemde 'dwaze moeders' uit Argentinië. De vrouwen kwamen tijdens het regime van president Jorge Videla wekelijks bijeen om aandacht te vragen voor verdwenen familieleden. De vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, was staatssecretaris en minister van Landbouw in het regime van Videla. De korte rondleiding kwam niet langs dit kunstwerk.

In de kelder bekeek Máxima de collectie Mens op de grens over de Romeinse geschiedenis van Nijmegen. Daar zag ze onder meer een ijzeren gezichtshelm uit de Romeinse tijd. Het masker wordt ook wel het gezicht van Nijmegen genoemd, hoorde de koningin. Na afloop van de rondleiding sprak ze nog met architecten, ontwerpers en kunstenaars.