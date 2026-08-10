Harry Potter-fans hebben met succes de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen, die anders dwars door de gedenkplaats van de huiself Dobby zou zijn gelopen. De BBC meldt dat er honderden miljoenen ponden met het project gemoeid waren en dat de kabel nu wordt verlegd, zodat de 'laatste rustplaats' van het fictieve personage in stand kan blijven.

Nadat bekend was geworden dat er een nieuwe stroomkabel zou worden gelegd tussen County Wexford en Freshwater West, een strand in Pembrokeshire, belden Potter-fans massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg te dwarsbomen. De projectontwikkelaar bekeek de plannen daarop nog eens en kwam met een alternatief voorstel waarbij het fictieve graf van het magische wezen werd omzeild. "We kwamen heel dicht in de buurt van enkele echte overblijfselen uit de bronstijd, maar we hebben het graf van Dobby omzeild. Veel mensen waren daar heel blij mee", zei Simon Ludlam volgens de BBC. "Het project gaat nu door en Dobby is blij."

Op het Freshwater West-strand werd de sterfscène van Dobby gefilmd uit Harry Potter and the Deathly Hallows: Part One uit 2010. Dobby was in de boeken over de Britse tovenaarsleerling een huiself, een soort dienaar van tovenaars. Door de jaren heen hielp hij Harry op diverse momenten, zo ook vlak voor zijn dood, toen hij hem en zijn vrienden redde van de volgelingen van de duistere tovenaar Voldemort. Bij de reddingsactie raakte Dobby dodelijk gewond en stierf hij uiteindelijk op het strand in de armen van zijn vriend. Sindsdien is op de opnamelocatie een soort herdenkingsplaats gecreëerd met stenen en sokken waarop boodschappen voor het fictieve personage zijn geschreven.