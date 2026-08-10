AMSTERDAM (ANP) - Door het massale verkopen van voormalige huurwoningen door beleggers zijn er waarschijnlijk nog jaren maar heel weinig huurwoningen in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters die een huis zoeken tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE in een onderzoek waarover het FD maandag berichtte.

Volgens de cijfers van CBRE investeerden institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Dat is ruim 40 procent meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Ze staken geld in 4391 nieuwbouwwoningen en kochten daarnaast 4377 bestaande woningen.

Maar de stijging zorgt nauwelijks voor meer keuze voor huizenzoekers in de vrije huursector. De vastgoedadviseur verwacht dat zo'n negen op de tien van deze woningen worden verkocht. De daadwerkelijke aantallen liggen volgens CBRE nog hoger, omdat particuliere beleggers ook meedoen aan dit zogeheten uitponden.