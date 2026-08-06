PowNed heeft recent aangifte gedaan nadat een cameraploeg van PowNews werd belaagd tijdens het draaien van een item over een dierenpension in het Drentse Darp. De journalisten betichten de aanvallers van mishandeling, vrijheidsberoving en vernieling, zo deelt de omroep in de video die donderdag online werd gezet.

In het item is te zien dat de ploeg verhaal komt halen bij het pension, omdat er voortdurend klachten zijn dat de dieren die worden opgevangen niet goed worden verzorgd. Bij de opvang wordt niemand aangetroffen waarna de journalisten naar de vermoedelijke woning van de eigenaar gaan. Volgens verslaggever Robin van der Velde werd de ploeg daar "opeens bruut aangevallen" en werd met de camera gegooid.

Op beelden die Van der Velde maakte met haar mobiele telefoon is te zien dat drie mensen de cameraman belagen en bedreigen. De gealarmeerde politie kwam snel ter plaatse en heeft volgens PowNews de beelden in bezit.