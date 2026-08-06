Countrymuziek is vanaf september non-stop op de Nederlandse radio te horen. Voormalig MOJO-directeur Leon Ramakers lanceert dan de eerste countryradiozender van Nederland, onder de naam Jolene Country Radio.

Op het station worden hedendaagse popcountrynummers afgewisseld met klassieke countryhits. Artiesten als Ella Langley, Kacey Musgraves en Taylor Swift zijn straks bij Jolene Country Radio te horen. De lancering is op 19 september in 013 Poppodium in Tilburg, vlak voordat countryartiest Megan Moroney daar een concert geeft.

Volgens Leon Ramakers zette countrymuziek in Nederland in zijn tijd als MOJO-directeur "geen zoden aan de dijk". Maar Ramakers, die eerder ook al zenders KINK, Alleen Klassiek, Distortion en CREAM oprichtte, ziet dat countrymuziek inmiddels populairder is geworden. Mede omdat popartiesten als Beyoncé en Taylor Swift countrymuziek zijn gaan maken, luistert een breder publiek naar het genre. Volgens Ramakers is daarom het moment aangebroken om Jolene Country Radio te lanceren.