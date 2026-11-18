De Nederlandse première van de voorstelling Evita 50, die woensdagavond in Koninklijk Theater Carré zou plaatsvinden, gaat niet door. Hoofdrolspeelster Vajèn van den Bosch is geveld door een "hardnekkig griepvirus". Daarom wordt de feestelijke voorstelling op het laatste moment geschrapt, bevestigen de makers.

"Ik vind het echt verschrikkelijk om jullie te moeten laten weten dat we de voorstelling van vanavond moeten annuleren", schrijft Van den Bosch op haar Instagram. "Het voelt ontzettend onwerkelijk dat dit juist op een dag als vandaag gebeurt. Ik had niets liever gewild dan vanavond samen met mijn fantastische collega's voor jullie op het toneel te staan. Maar de rol van Eva Perón vraagt vocaal enorm veel en op dit moment laat mijn gezondheid het helaas niet toe om deze prachtige muziek te zingen."

Het is de bedoeling dat de voorstelling in Carré op een later moment wordt ingehaald. Het theater neemt contact op met mensen die een kaartje hadden voor woensdagavond. Evita 50 is vanaf donderdag vijf dagen te zien in Nijmegen. "Deze voorstellingen gaan door, ook als Vajèn nog ziek is", meldt een woordvoerder van de productie. De rol van Eva Perón wordt mogelijk door een andere actrice ingevuld. Deze oplossing bleek echter voor de première in Carré niet meer te realiseren.

Van den Bosch staat in Evita 50 op het podium met Milan van Waardenburg. De reeks musicalconcerten vindt plaats ter ere van het vijftigjarig bestaan van het album Evita van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. Van den Bosch en Van Waardenburg brengen samen met een groot orkest en koor nummers als Don't Cry for Me Argentina en Another Suitcase in Another Hall ten gehore. De tournee telt 36 voorstellingen in grote Nederlandse theaters.