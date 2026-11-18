Vin Diesel gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe film, die voor het eerst in zes jaar geen deel uitmaakt van de Marvel- of Fast & Furious-franchises. Volgens Deadline heet de film waar de 59-jarige acteur in gaat spelen Burial Hill. Het is de bedoeling dat er een nieuwe franchise wordt opgezet rondom het personage dat Diesel speelt, aldus het vakblad.

De Amerikaanse acteur speelt een terreinbeheerder die woont op een begraafplaats. In de film gaan agenten van een corrupte politieafdeling achter een vrouw aan die getuige is geweest van hun daden. De vrouw vlucht naar de begraafplaats, waar het karakter van Diesel haar moet redden.

De productie van de film ligt in handen van Mad River Pictures en het bedrijf van Diesel zelf, One Race Films. Jamie Payne, onder andere bekend van Luther en Outlander, is de regisseur. Volgens Deadline starten de opnames in de eerste maanden van 2027 in Australië. Het budget zou tussen de 60 en 70 miljoen dollar liggen, en Amazon zou druk bezig zijn met het verkrijgen van de internationale rechten van de film.

Vin Diesel is bekend van de Fast & Furious-films en meerdere Marvel-films. Momenteel werkt de acteur en filmmaker ook als uitvoerend producent aan een Fast & Furious-televisieserie.