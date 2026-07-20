Premièredatum musical & JULIET in Beatrix Theater niet in gevaar

De startdatum en de première van de nieuwe musical & JULIET, die vanaf september in het Beatrix Theater te zien is, komen vooralsnog niet in gevaar door het incident met de sprinklers op het podium. Dat laat een woordvoerder van Stage Entertainment maandag weten.

Het bedrijf moest de negentien laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge! afgelasten vanwege waterschade. Door een technisch defect stonden de sprinklers op het podium vrijdag bijna een halfuur aan en werden het decor en de technische apparatuur vernield door het water.

De laatste voorstelling van Moulin Rouge! zou op 2 augustus zijn. & JULIET, die vertelt wat er gebeurde ná het slot van het beroemde stuk Romeo en Juliet van Shakespeare, is vanaf donderdag 10 september in het Beatrix Theater te zien. De première van de musical staat gepland op 23 september.

Brandgordijn

In totaal krijgen 30.000 bezoekers die kaartjes hadden voor de laatste negentien opvoeringen van Moulin Rouge! hun geld terug. De sprinklers sprongen aan door een technisch defect en konden een tijd niet worden uitgeschakeld. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het defect.

Stage Entertainment liet eerder wel weten dat de zaal van het Beatrix Theater geen schade heeft opgelopen. Bij brand of andere onverwachte problemen komt er een 'brandgordijn' naar beneden, een wand die het podium en de zaal van elkaar scheidt. Hierdoor kan het probleem dat zich op het podium voordoet zich niet naar de zaal verspreiden.