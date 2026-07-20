Koning Filip kent negen Belgen adellijke titel toe

Koning Filip van België heeft negen Belgen de adellijke titel van baron of barones toegekend. De lijst met namen van mensen die voortaan als baron of barones door het leven gaan, werd maandag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Negen anderen kregen hoge eretekens uitgereikt, onder wie de in Nederland geboren neurowetenschapper Rosa Rademakers.

De nieuwe baronnen en baronessen zijn onder anderen de bekende Belgische psychiater en psychotherapeut Dirk De Wachter, kinderneuroloog Marie-Cécile Nassogne, klimaatexpert Jos Delbeke en voormalig CEO Wouter Torfs van de gelijknamige Belgische schoenenwinkelketen.

Neurowetenschapper Rademakers, werkzaam als directrice van het VIB-UAntwerpen Centrum voor Moleculaire Neurologie, is als enige benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zeven anderen kregen de graad van Commandeur in de Kroonorde. Onder hen actrice Chris Lomme, artieste Otobong Nkanga, jazzgitarist Philip Catherine en regisseur en choreograaf Alain Platel.

Het toekennen van de adellijke titels en eretekens door de koning gebeurt ieder jaar naar aanleiding van de nationale feestdag op 21 juli.