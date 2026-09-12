Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans is dit jaar bekroond met de Thea Beckmanprijs. De uitreiking vond zaterdagochtend plaats in het Archeon in Alphen aan den Rijn.

Het boek gaat over het Ghanese meisje Yaa, die samen met haar moeder gedwongen wordt haar dorp te verlaten en naar een vreemd land wordt gebracht waar ze heel hard moet werken.

De jaarlijkse Jonge Beckman voor een boek gekozen door een kinderjury ging naar De Titanic en het raadsel van de Grote Omar, van Lucinde Vos en Marlene Rebel. De roman gaat over Tom, een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt als zijn vader een baantje heeft bemachtigd op het schip.

Beide winnaars krijgen 1250 euro. De prijzen worden sinds 2002 jaarlijks uitgereikt en zijn vernoemd naar schrijfster Thea Beckman (1923-2004), die vele beroemde jeugdboeken schreef, waaronder Kruistocht in spijkerbroek en Hasse Simonsdochter.